Anziana travolta nel parcheggio del supermercato: in elisoccorso in ospedale

Un’auto in manovra ha travolto un’anziana di 84 anni le cui condizioni sono apparse subito molto serie, soprattutto a causa di un trauma all’arto inferiore.

Sul posto sono arrivate l’auto medica di Querceta e l’ambulanza della Croce Rossa di Viareggio. Dopo una prima valutazione è stato fatto sollevare l’elisoccorso Pegaso 3 che ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello.