L'incidente|
Cronaca/
Anziana travolta nel parcheggio del supermercato: in elisoccorso in ospedale
23 settembre 2026 | 19:13
Grave trauma all’arto inferiore per la donna, portata d’urgenza al nosocomio di Cisanello. Rilievi della polizia municipale
Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi (23 settembre) intorno alle 17,30 nel parcheggio dell’Eurospin di Montramito, nel territorio del comune di Massarosa.
Un’auto in manovra ha travolto un’anziana di 84 anni le cui condizioni sono apparse subito molto serie, soprattutto a causa di un trauma all’arto inferiore.
Sul posto sono arrivate l’auto medica di Querceta e l’ambulanza della Croce Rossa di Viareggio. Dopo una prima valutazione è stato fatto sollevare l’elisoccorso Pegaso 3 che ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello.