Dichiara di avere un impianto di distribuzione privato di carburante per avere sgravi: bloccati rimborsi per 72mila euro

Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli: nei guai il rappresentante legale, scatta anche la sanzione

I finanzieri del comando provinciale di Lucca con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) di Lucca e Viareggio, hanno eseguito mirate attività volte al controllo dei rimborsi destinati agli operatori del settore dell’autotrasporto nella provincia di Lucca.

In tale ambito è stato possibile individuare un’impresa che, nel corso della presentazione delle richieste di rimborso, ha falsamente attestato la disponibilità di un impianto di distribuzione carburante privato, in realtà risultato inesistente. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle assieme al personale Adm hanno consentito di ricostruire l’effettiva posizione fiscale della società e di rilevare le irregolarità, dalle quali sono scaturiti profili di responsabilità tanto sul piano giudiziario quanto su quello amministrativo.

In particolare, le attività ispettive hanno consentito di accertare l’inesistenza, nel luogo indicato nelle istanze di rimborso, del distributore privato di carburante dichiarato dalla società. Alla luce delle risultanze emerse, il rappresentante legale è stato denunciato per l’ipotesi di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 483 del codice penale, in relazione all’indebita percezione di agevolazioni.

Lo schema, difatti, prevedeva l’ottenimento degli sgravi fiscali attraverso mendaci attestazioni riportate nella dichiarazione allegata alla richiesta di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

Sul versante amministrativo, l’ammontare complessivo dei crediti sottoposti a recupero e di quelli bloccati raggiunge la cifra di oltre 72mila euro. È stata altresì irrogata una sanzione amministrativa di circa 2mila euro, ai sensi del decreto legislativo 504/95 – Testo unico sulle accise. Al provvedimento sanzionatorio si sono aggiunte le previste misure accessorie, tra cui la preclusione, per la società, della possibilità di presentare nuove istanze di rimborso per l’anno in corso e per i due anni successivi.