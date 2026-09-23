Piano di Gioviano, tubatura scoperta da sette anni: l’allarme dei residenti

Un intervento iniziato diversi anni fa e non ancora completato, con un tubo che sarebbe dovuto essere interrato e che, invece, a distanza di tempo, risulta ancora scoperto. È la situazione segnalata da alcuni residenti di Piano di Gioviano, nel territorio di Borgo a Mozzano, che chiedono a Gaia Spa il completamento dei lavori.

Secondo quanto riferito da uno degli abitanti della zona, il problema sarebbe nato circa sette anni fa, a seguito di una importante perdita d’acqua. Per consentire il bypass della tubazione danneggiata venne installato un nuovo tubo, in attesa che fosse successivamente interrato.

“Sono passati anni e il tubo è ancora scoperto – racconta il cittadino –. Ogni anno, con l’abbassamento delle temperature, questo tubo si congela e i residenti della zona rimangono senza acqua. A gennaio 2026 si è ripresentato il problema e i tecnici di Gaia sono intervenuti per procedere con lo scongelamento e il ripristino del servizio, lasciando però tutto scoperto. L’inverno si avvicina e vorremmo risolvere il problema in maniera definitiva“.

Tra le criticità segnalate anche la situazione relativa a un contatore che, secondo gli abitanti, sarebbe rimasto parzialmente scoperto proprio a causa dei lavori non completati: “Erano stati fatti degli scavi vicino al contatore che non hanno mai sistemato, infatti ora risulta scoperto e c’è il rischio che si rompa anche quello“.

La segnalazione è stata formalizzata attraverso una Pec inviata a Gaia Spa il 13 gennaio 2026, nella quale viene chiesto l’immediato intervento per l’ultimazione dei lavori in via Cima alla Montata, così da evitare il ripetersi dei disagi soprattutto durante l’inverno.