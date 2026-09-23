Carabinieri|
Rapina e lesioni personali a Lucca nel 2017: rintracciata ed arrestata a Verona
In carcere una 34enne di nazionalità rumena: ora deve scontare una pena definitiva pari a 4 anni e 2 mesi di reclusione
Una 34enne di nazionalità rumena, già nota alle forze dell’ordine, è stata tratta in arresto dai carabinieri della stazione di Oppeano, in provincia di Verona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Lucca.
Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla condanna passata in giudicato per i reati di rapina e lesioni personali, relativi a un grave episodio di cronaca consumato a Lucca nell’agosto del 2017. A distanza di anni dai fatti avvenuti nel capoluogo lucchese, la donna dovrà ora scontare una pena definitiva pari a 4 anni e 2 mesi di reclusione.
Al termine delle formalità di rito e delle operazioni di fotosegnalamento eseguite dai militari dell’Arma, la 34enne è stata trasferita nel carcere di Montorio a Verona, dove rimarrà reclusa per l’espiazione della pena comminata dalla magistratura lucchese.