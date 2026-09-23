Torre della Spada vandalizzata con scritte neofasciste che richiamano a Terza Posizione

La riqualificazione della Torre della Spada o Torre Sandonnini di Parezzana è stata possibile grazie ad un finanziamento di 150mila euro dal Pnrr. Purtroppo però, la torre linda e finalmente restaurata è durata poco tempo. Oggi (23 settembre) alcune segnalazioni di cittadini che percorrevano la strada hanno notato un grosso graffito vandalico con scritte neofasciste.

Sul muro bianco della struttura, con grossi caratteri neri, è stata vergata la scritta: Né fronte rosso né reazione, a fianco una N rovesciata sbarrata che richiama il simbolo della Wolfsanfe. Simbolo e slogan sono un chiaro richiamo al movimento neofascista Terza Posizione attivo negli anni Ottanta. Un atto vandalico quindi, che assume anche l’aspetto di un’inquietante propaganda di matrice estremista.

Il motto completo di Terza Posizione recitava: Né fronte rosso, né reazione, lotta armata per la Terza Posizione!. Esprimendo un totale rifiuto sia per la destra conservatrice e capitalista (la ‘reazione’) e sia per il comunismo (il ‘fronte rosso’) e un appoggio in favore di una destra rivoluzionaria. Il moviemento Terza posizione è stato fondato da Gabriele Adinolfi e da Roberto Fiore, fondatore anche di Forza Nuova.