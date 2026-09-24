Fiamme in un appartamento di via Bertini a San Vito: in azione ambulanze e vigili del fuoco

Paura e grande mobilitazione di mezzi sanitari e dei vigili del fuoco questa sera (24 settembre) intorno alle 23,30 in via Bertini a San Vito.

Le fiamme sono partite all’interno di un appartamento occupato da una famiglia con due bimbi piccoli, che si è rapidamente saturato di fumo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi sanitari, assieme alla polizia, sul posto per i soccorsi agli interessati, l’evacuazione e la messa in sicurezza dell’appartamento.