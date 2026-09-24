L'incendio|
Fiamme in un appartamento di via Bertini a San Vito: in azione ambulanze e vigili del fuoco
Tanta paura intorno alle 23,30 per l’episodio in un casa del secondo piano: alcune persone sono rimaste leggermente intossicate
Paura e grande mobilitazione di mezzi sanitari e dei vigili del fuoco questa sera (24 settembre) intorno alle 23,30 in via Bertini a San Vito.
Le fiamme sono partite all’interno di un appartamento occupato da una famiglia con due bimbi piccoli, che si è rapidamente saturato di fumo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi sanitari, assieme alla polizia, sul posto per i soccorsi agli interessati, l’evacuazione e la messa in sicurezza dell’appartamento.
Sul posto per l’intervento quattro mezzi dei vigili del fuoco, l’auto medica e altre due ambulanze che hanno portato i soccorsi alle persone che occupavano l’appartamento e che sono rimaste leggermente intossicate.
Molti gli abitanti della zona che sono scesi in strada per assistere all’intervento di soccorso con un grande dispiegamento di uomini e mezzi,