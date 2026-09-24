Insegnanti aggrediti negli istituti, il fondatore di Senza Zaino: “Serve una scuola-comunità”

Marco Orsi: “Il problema non è solo la sicurezza, è che i ragazzi non si sentono più a casa nelle loro classi”

Dopo l’aggressione a coltellate a un’insegnante a Roma, parla l’ideatore della Scuola Senza Zaino, Marco Orsi: “Il problema non è solo la sicurezza, è che i ragazzi non si sentono più a casa nella loro scuola”.

Il 18 settembre scorso, in una scuola media di Centocelle, a Roma, un tredicenne ha aggredito con spray urticante e un coltello la propria insegnante; pochi giorni prima, a Terzigno, un quattordicenne era stato trovato con una lama di 18 centimetri nello zaino. Non sono casi isolati: secondo l’ultima rilevazione Espad Italia, la violenza fisica degli studenti contro i docenti è triplicata in sette anni (dall’1,2% al 3,6%) e il 43,4% dei 15-19enni riferisce di aver agito o subito almeno un episodio violento nell’ultimo anno.

Per Marco Orsi, pedagogista lucchese e ideatore della scuola Senza Zaino, dietro questi episodi c’è un problema strutturale che va oltre la cronaca: “Le nostre scuole hanno perso il livello a cui i ragazzi possono sentirsi davvero a casa. La singola scuola — il plesso — è stata svuotata di identità e risucchiata dentro istituti comprensivi enormi, gestiti come apparati amministrativi. È un’organizzazione piatta, uguale a se stessa”.

Orsi indica una causa organizzativa precisa: la mancanza di due livelli di leadership educativa — un responsabile per ogni scuola/plesso (un istituto può contarne 7-8) e un coordinatore preparato e competente per ogni classe (dove possono insegnare fino a 13 docenti diversi nel grado secondario di istruzione) — oggi assenti nella scuola italiana. “Non parlo di gerarchie di comando, ma di servizio: figure che fanno collaborare i docenti, amalgamare la proposta formativa dando agli studenti un riferimento adulto stabile, prima che il disagio relazionale esploda“.

Il nesso con le competenze non cognitive — senso di appartenenza, responsabilità, cura reciproca — è diretto, sostiene Orsi: “Non si insegnano a parole, si imparano vivendo in una scuola che è effettivamente una comunità. Senza quei valori, anche le competenze cognitive non trovano terreno fertile”.