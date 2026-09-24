Patologie articolari e tendinee per l’attività professionale: Inail condannata a corrispondere l’indennizzo per il danno biologico

Il tribunale ordinario di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso promosso da un operaio edile lucchese contro l’Inail, riconoscendo il nesso di causalità tra l’intensa attività professionale svolta nei cantieri e diverse patologie articolari e tendinee maturate nel corso degli anni.

La sentenza, pronunciata dal giudice Giampaolo Fabbrizzi al termine dell’udienza svoltasi mediante collegamento da remoto, ha ribaltato i precedenti dinieghi opposti dall’istituto assicuratore in sede amministrativa. L’operaio, attivo nel settore dell’edilizia dal 1994 con mansioni legate a muratura, carpenteria in ferro, movimentazione di carichi pesanti e impiego prolungato di macchinari vibranti come martelli pneumatici e frullini, aveva adito le vie legali per vedersi riconosciuto il carattere professionale delle infermità riportate.

L’istruttoria e le risultanze della consulenza tecnica medico-legale disposta dal tribunale hanno accertato la riconducibilità all’attività lavorativa di una discolomboartrosi legata al sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale, di una tenosinovite bilaterale dei flessori delle mani e di una tenosinovite al pollice sinistro. Esclusa invece la correlazione diretta per un deficit uditivo, ritenuto di entità minima e non tipico da esposizione cronica al rumore.