Piscina al Palasport, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Circolo Nuoto Lucca

Svolta definitiva nella prolungata battaglia legale per la gestione della piscina comunale del Palazzetto dello Sport di via delle Tagliate a Lucca.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello presentato dall’Asd Circolo Nuoto Lucca, confermando la piena legittimità della scelta del Comune di Lucca di revocare la gara d’appalto per l’affidamento triennale dell’impianto natatorio e di respingere le contestuali richieste di risarcimento e indennizzo economico.

La Quinta Sezione di Palazzo Spada (presidente Diego Sabatino, consigliere estensore Gianluca Rovelli) ha ritenuto infondate tutte le censure mosse dalla società sportiva, gestore uscente e seconda classificata nella procedura avviata nel 2023. L’appalto ‘ponte’ per il periodo 2023-2026, originariamente aggiudicato ad Omega Sport, era stato dapprima annullato dal Tar della Toscana a seguito del ricorso dello stesso Circolo Nuoto Lucca. Successivamente l’amministrazione comunale aveva deciso di revocare in autotutela la gara, motivando la scelta con la mutata situazione di fatto e l’esigenza prioritaria di far avanzare il programma di interventi per la riqualificazione e il potenziamento complessivo del Palasport, ritenuto incompatibile con il proseguimento dell’affidamento della piscina.

I giudici d’appello hanno confermato le conclusioni già espresse dai magistrati fiorentini, ribadendo che il Comune di Lucca ha esercitato in modo idoneo, trasparente e privo di vizi logici la propria discrezionalità amministrativa. La sentenza ha evidenziato come le ragioni di interesse pubblico alla base della revoca — legate alle tempistiche e agli ingenti investimenti programmati per la ristrutturazione dell’intero complesso delle Tagliate — siano assolutamente prevalenti rispetto agli interessi dei privati.