L'intervento|
Si perde in una zona impervia dei boschi di Castiglione: recuperato dai vigili del fuoco
L’escursionista, in buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato alla propria autovettura, dove lo attendeva la moglie
Nel primo pomeriggio di oggi (24 settembre), poco prima delle 15,15 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana è intervenuta nei boschi di Castiglione Garfagnana per soccorrere un escursionista di 65 anni che aveva perso l’orientamento in una zona impervia.
Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, che ha effettuato il recupero dell’uomo e lo ha trasportato in una zona idonea all’atterraggio nelle vicinanze del Passo delle Radici, dove era presente la squadra di terra dei vigili del fuoco.
L’escursionista, in buone condizioni di salute, è stato quindi riaccompagnato alla propria autovettura, dove lo attendeva la moglie, molto spaventata per l’accaduto.