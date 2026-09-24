Si perde in una zona impervia dei boschi di Castiglione: recuperato dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi (24 settembre), poco prima delle 15,15 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana è intervenuta nei boschi di Castiglione Garfagnana per soccorrere un escursionista di 65 anni che aveva perso l’orientamento in una zona impervia.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, che ha effettuato il recupero dell’uomo e lo ha trasportato in una zona idonea all’atterraggio nelle vicinanze del Passo delle Radici, dove era presente la squadra di terra dei vigili del fuoco.