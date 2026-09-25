Cocaina e hashish nei nascondigli della Pineta di Ponente: scattano i sequestri

Due uomini arrestati e un terzo denunciato durante i controlli della polizia nell’area verde e nelle strade circostanti

Due arresti, una denuncia e droga sequestrata sia alle persone fermate sia nei nascondigli tra la vegetazione. È il bilancio dei controlli antidroga svolti dalla polizia nel pomeriggio di ieri (24 settembre) nella Pineta di Ponente a Viareggio e nelle strade vicine, lungo l’asse di via Fratti e via Buonarroti.

L’operazione, diretta dalla dirigente del commissariato di Viareggio Maria Teresa Canessa, ha coinvolto anche le pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Firenze e le unità cinofile antidroga della questura di Firenze. L’obiettivo era contrastare lo spaccio e rendere più sicura la zona.

In via Buonarroti gli agenti hanno fermato un uomo di 35 anni che aveva con sé 3,3 grammi di cocaina già divisi in dosi destinate allo spaccio e 1,8 grammi di hashish. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.

Un secondo uomo di 46 anni è stato controllato mentre usciva dalla pineta e saliva su un’auto. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato un panetto di hashish da 105 grammi e lo hanno arrestato.

Contemporaneamente, un’altra pattuglia ha notato un quarantenne che si allontanava dalla pineta in direzione del centro. Gli agenti lo hanno seguito fino a un’abitazione e lo hanno fermato poco dopo, mentre tornava verso l’area verde in bicicletta. Aveva con sé 57 grammi di cocaina e un panetto di hashish da 105 grammi. Anche lui è stato arrestato e accompagnato negli uffici del commissariato.

Le ricerche sono poi proseguite all’interno della pineta con l’aiuto dei cani antidroga. Le unità cinofile hanno individuato diversi anfratti usati per nascondere gli stupefacenti: da questi nascondigli sono stati recuperati altri 18 grammi di cocaina suddivisi in dosi e un panetto di hashish da 140 grammi.

Per il 46enne è prevista nella mattinata di oggi (25 settembre) l’udienza di convalida dell’arresto al tribunale di Lucca. Il quarantenne si trova invece agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari.