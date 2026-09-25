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Colto da malore muore durante una passeggiata in bicicletta

25 settembre 2026 | 15:04
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di Redazione

Redazione

Colto da malore muore durante una passeggiata in bicicletta

Dramma per un uomo di origine svizzera su via di Monte Altissimo. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari

Dramma in via di Monte Altissimo a Seravezza per un ciclista svizzero over 65 che ha accusato un malore durante una passeggiata sulle due ruote. 

Dopo la chiamata sono arrivati sul posto i soccorsi ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche gli agenti di polizia. Esclusa, però, ogni possibile causa esterna al decesso. 