Il dramma|
Cronaca/
Colto da malore muore durante una passeggiata in bicicletta
25 settembre 2026 | 15:04
Dramma per un uomo di origine svizzera su via di Monte Altissimo. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari
Dramma in via di Monte Altissimo a Seravezza per un ciclista svizzero over 65 che ha accusato un malore durante una passeggiata sulle due ruote.
Dopo la chiamata sono arrivati sul posto i soccorsi ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche gli agenti di polizia. Esclusa, però, ogni possibile causa esterna al decesso.