La tragedia|
Cordoglio unanime in città per le vittime dell’incendio di San Vito
Il presidente della Provincia Pierucci ai soccorritori: “In una notte così, esserci e prendersi cura degli altri ha un valore immenso”
Cordoglio da tutta la città per il tragico incendio di San Vito, che ha spezzato due vite.
Ad esprimere cordoglio anche il presidente della Provincia, Marcello Pierucci: “Ci sono notizie davanti alle quali è difficile trovare parole che non sembrino insufficienti. Quello che è accaduto a San Vito questa notte ha spezzato due vite e sconvolto molte altre. Penso alle persone che sono morte e alle loro famiglie, a chi è ferito e a chi sta aspettando notizie di una persona cara. A tutti loro voglio esprimere la mia vicinanza e il mio sincero dolore. Spero che chi è ancora in ospedale possa riprendersi. Ringrazio i vigili del fuoco, il personale sanitario e tutte le persone intervenute nei soccorsi. In una notte così, esserci e prendersi cura degli altri ha un valore immenso”.