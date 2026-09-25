Cordoglio unanime in città per le vittime dell’incendio di San Vito

Ad esprimere cordoglio anche il presidente della Provincia, Marcello Pierucci: “Ci sono notizie davanti alle quali è difficile trovare parole che non sembrino insufficienti. Quello che è accaduto a San Vito questa notte ha spezzato due vite e sconvolto molte altre. Penso alle persone che sono morte e alle loro famiglie, a chi è ferito e a chi sta aspettando notizie di una persona cara. A tutti loro voglio esprimere la mia vicinanza e il mio sincero dolore. Spero che chi è ancora in ospedale possa riprendersi. Ringrazio i vigili del fuoco, il personale sanitario e tutte le persone intervenute nei soccorsi. In una notte così, esserci e prendersi cura degli altri ha un valore immenso”.