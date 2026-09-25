Elezioni amministrative a Viareggio, niente annullamento del voto: disposte verifiche su 4 sezioni

Respinta la richiesta di annullamento delle elezioni e di ripetizione totale o parziale del ballottaggio: il Tar della Toscana ha infatti disposto una verifica circoscritta a quattro sezioni a fronte delle ventidue indicate nel ricorso. Di fatto un adempimento istruttorio, affidato alla prefettura di Lucca, in un perimetro rigorosamente definito che non potrà essere esteso ad altre sezioni o utilizzato per la ricerca di ulteriori irregolarità. Così l’interpretazione del Comune sulla sentenza del Tar pubblicata oggi.

Il risultato espresso dagli elettori non è oggetto di riesame, tanto che, lo stesso tribunale dà atto che dalle anomalie segnalate non emerge la prova di alcuna alterazione delle operazioni di voto.

“Accogliamo con assoluta serenità l’ordinanza del Tar, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e con la massima fiducia negli accertamenti che saranno svolti, garantendo come sempre la massima collaborazione – dichiara la sindaca Sara Grilli –. Questo ricorso, arrivando a ipotizzare possibili alterazioni delle operazioni di voto, ha messo in discussione anche il lavoro, la correttezza e l’onestà dei presidenti di seggio, degli scrutatori e di tutte le persone che hanno partecipato alle operazioni elettorali. Proprio per questo riteniamo importante che gli accertamenti disposti dal tribunale consentano di ricostruire con precisione quanto avvenuto, distinguendo i fatti dalle ipotesi e restituendo certezza alle operazioni elettorali. Ringrazio per questo anche i miei legali e l’avvocatura del Comune“.

L’ordinanza prevede che le operazioni di verifica si concludano entro 90 giorni dalla comunicazione al verificatore, con deposito della relazione nei successivi 20 giorni. Il risultato della verifica sarà oggetto della prossima udienza già fissata per il 24 febbraio prossimo.

“Abbiamo davanti progetti, investimenti e scadenze importanti che richiedono continuità amministrativa e impegno quotidiano – conclude la sindaca Grilli -: non possiamo permettere che la città sia rallentata da continue prese di posizione delle opposizioni che poi si rivelano solo pretesti per alimentare polemiche. Viareggio non può essere ostaggio di una campagna elettorale permanente. Le elezioni si sono concluse, le istituzioni sono al lavoro e noi amministriamo con determinazione, serenità e pieno rispetto di tutte le sedi chiamate a pronunciarsi“.

Così la Lista Blu, civica di maggioranza che porta il nome dell’ex sindaco Del Ghingaro: “La decisione del Tar della Toscana respinge la richiesta di annullamento delle elezioni fatta dalla candidata del Partito Democratico. Lo stesso tribunale dà atto che, allo stato, dalle anomalie segnalate non emerge la prova di alcuna alterazione delle operazioni di voto. Adesso dobbiamo solo aspettare l’adempimento istruttorio della prefettura limitato a 4 sezioni: verifiche materiali che non mettono in discussione in nessun modo il risultato elettorale. E questo è un bene. Viareggio ha già attraversato la stagione dei ricorsi: come Lista Blu sappiamo cosa significhi fermare lo sviluppo di una città per le ambizioni personali di alcuni soggetti. È un precedente che torna inevitabilmente alla memoria di fronte all’attuale iniziativa giudiziaria. E sappiamo tutti com’è finita”.

“Sul piano politico, tuttavia, riteniamo necessario chiarire alcuni aspetti – dice la Lista Blu – Il primo riguarda la coerenza delle posizioni assunte. L’ex candidata del Partito Democratico aveva dichiarato pubblicamente, proprio in consiglio comunale, di accettare l’esito delle elezioni. La successiva decisione di contestarlo nelle sedi giudiziarie solleva inevitabilmente una questione di coerenza e di credibilità politica, mettendo in discussione il valore delle dichiarazioni rese dall’ex candidata e dal Partito Democratico in una sede istituzionale. C’è poi la volontà di interferire con il regolare funzionamento dell’amministrazione, a qualunque costo: anche a spese della città. Ci chiediamo per quanto tempo ancora Viareggio dovrà vivere in un clima da campagna elettorale permanente, sopportando polemiche continue, contrapposizioni esasperate e tentativi di trasformare ogni vicenda amministrativa in uno scontro politico. Ci auguriamo che, a questo punto, il Partito Democratico e chi lo rappresenta in consiglio comunale, metta da parte la proprie, malriposte, ambizioni e scelga di concentrarsi su un’opposizione responsabile e costruttiva. La città ha bisogno di serenità, di un confronto serio e di un dibattito che torni a concentrarsi sui problemi concreti e sulle risposte da dare ai cittadini”.

L’ordinanza nel dettaglio

La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha emesso un’ordinanza con cui ordina l’apertura dei plichi elettorali e una verificazione mirata sui verbali e sulle schede di quattro sezioni del territorio comunale.

A promuovere il ricorso per l’annullamento dei verbali di proclamazione degli eletti è stata la candidata sindaca sconfitta al ballottaggio, Federica Maineri. La consultazione, svoltasi nel giugno scorso, aveva incoronato alla carica di primo cittadino Sara Grilli con uno scarto di soli 160 voti (12.541 preferenze per la vincitrice contro le 12.381 della sfidante) a fronte di oltre cinquecento schede tra bianche e nulle. Maineri, difesa dagli avvocati Simone Leo e Stefano Genick, ha contestato presunte omissioni, incongruenze numeriche e discrepanze nel conteggio delle schede autenticate e non utilizzate in circa venti sezioni.

I giudici amministrativi fiorentini (presidente Alessandro Cacciari, estensore Marcello Faviere) hanno ritenuto di non dover disporre un riesame generale, ma hanno accolto le istanze della ricorrente limitatamente alle sezioni numero 17, 35, 60 e 61. Per questi specifici seggi, infatti, il collegio ha evidenziato come il solo riscontro documentale dei verbali non sia sufficiente a chiarire la tracciabilità delle schede autenticate, escludendo con certezza il verificarsi di ammanchi o irregolarità materiali nelle operazioni di quadratura dei voti. Emblematico il caso della sezione 60, dove durante lo scrutinio era emersa nell’urna una scheda in più rispetto ai votanti effettivi, poi rimossa dal computo in quanto bianca.