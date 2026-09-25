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Fiamme da un appartamento di San Vito, il bilancio è drammatico: due morti e 13 fra intossicati e ustionati

25 settembre 2026 | 08:40
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di Redazione

Redazione

Fiamme da un appartamento di San Vito, il bilancio è drammatico: due morti e 13 fra intossicati e ustionati

Attivato ieri sera il protocollo per le maxiemergenze per coordinare i soccorsi. La più grave è una donna portata in rosso a Cisanello

È purtroppo drammatico il bilancio dell’incendio che si è sviluppato ieri sera (24 settembre all’interno di un complesso di appartamenti in località San Vito, tra via Bertini e via Corsica, provocando la morte di due persone, un uomo di 65 anni e una donna di 73, e l’ustione e intossicazione di numerosi residenti, tra cui diversi bambini.

Incendio, San Vito

Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri scatenando il panico tra gli abitanti dello stabile. Il bilancio sanitario complessivo stilato dalle autorità è drammatico: oltre alle due vittime sul posto, 13 persone hanno riportato intossicazioni e ustioni di diversa gravità. Fra queste anche un neonato.

Una donna di circa 50-60 anni, soccorsa in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca per le gravi lesioni riportate, è stata predisposta per il trasferimento d’urgenza all’azienda ospedaliero-universitaria pisana. Al nosocomio lucchese sono stati ricoverati anche tre feriti in codice giallo. Altri cinque intossicati in codice giallo, tra cui due adulti e tre bambini, sono stati trasportati al pronto soccorso della Versilia, mentre l’ospedale di Pisa ha preso in carico quattro pazienti (tre giunti in codice verde, tra cui un bambino, e uno in codice giallo).

Incendio, San Vito

L’imponenza dell’emergenza ha richiesto una massiccia mobilitazione dei soccorsi, coordinata dalla centrale operativa 118 Alta Toscana in raccordo con la centrale 118 di Livorno-Pisa. Sul luogo del sinistro sono intervenuti nove mezzi sanitari, compresi l’automedica di Lucca, due ambulanze della Misericordia di Lucca, un’ambulanza della Misericordia di Montecarlo, l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo e l’ambulanza infermieristica della Croce Verde di Lucca, affiancate da equipaggi dell’Anpas e della Croce Rossa giunti da Lucca e dalla Versilia. Allertati anche il coordinamento regionale maxi emergenze e l’elisoccorso.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, evacuare l’edificio e porre in sicurezza l’area, mentre sono in corso i rilievi per accertare le cause del rogo.

Spetta alla polizia e alla scientifica, oltre ai tecnici dei vigili del fuoco, cercare di capire cosa è davvero successo in quel primo piano rialzato da cui tutto è partito. L’incendio sarebbe scoppiato da una camera da letto dove due persone, poi trovate cadaveri, sono decedute, per poi rapidamente estendersi a tutto l’immobile, con il fumo che ha reso l’aria irrespirabile e gli occupanti che hanno cercato rifugio nei balconi o per la strada.

L’intero immobile, di proprietà Erp, è stato evacuato e dichiarato inagibile in attesa delle verifiche da parte dei vigili del fuoco. Sul posto, a presidio antisciacallaggio, tutta la notte è stata presente la polizia. Il Comune di Lucca si è attivato per trovare una sistemazione provvisoria ai residenti per via della provvisoria non fruibilità dell’edificio.

 

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