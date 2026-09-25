Ilaria Cucchi in visita al San Giorgio: “Il carcere sta scoppiando nel disinteresse generale”

La senatrice Ilaria Cucchi ha fatto visita oggi (25 settembre) alla Casa circondariale di San Giorgio di Lucca, uno degli istituti penitenziari più affollati d’Italia. Al termine della visita ha incontrato alcuni degli operatori della struttura e ha raccontato le condizioni che ha trovato, soffermandosi sulle difficoltà vissute quotidianamente da detenuti e personale.

“Nel carcere di Lucca ho trovato più o meno la situazione che trovo in ogni istituto penitenziario del nostro Paese – dice la senatrice -. Innanzitutto il sovraffollamento. Dovete sapere che in questo istituto vi sono detenuti il doppio delle persone che potrebbero essere detenute. Ho visto delle celle davvero minuscole per una persona, nelle quali convivono anche tre persone, a fronte, ovviamente, di un sottodimensionamento del personale. Una cosa che vorrei sottolineare è la presenza di un numero importante di detenuti affetti da problemi di tipo psichiatrico, più o meno gravi. Dall’altra parte c’è una mancata formazione e preparazione anche delle persone che sono addette a quei ruoli: gli agenti di polizia penitenziaria, ma anche gli stessi medici. Questa situazione va a gravare, oltre che sul personale e ovviamente sul detenuto stesso, anche sui compagni di sezione. Il carcere è una realtà drammatica che sta scoppiando, che sta scoppiando pressoché nel disinteresse generale. Quello che ho visto oggi è quello che trovo in ogni istituto, ripeto. Voglio però sottolineare, come sempre, l’impegno e la buona volontà da parte di tutti gli operatori, a partire dagli agenti di polizia penitenziaria e il totale disinteresse da parte invece del ministero, che non mette queste persone nelle condizioni di svolgere il loro lavoro”.

Secondo Cucchi, più che una classifica tra gli istituti penitenziari italiani, a colpire nel caso di Lucca è il rapporto tra le dimensioni della struttura e il numero di persone che vi sono detenute: “È difficile fare una classifica delle carceri italiane perché le situazioni sono più o meno sempre le stesse. Certo, qui c’è da dire che rispetto alle dimensioni della struttura forse fa ancora più effetto. Una cosa che ho notato sono i vari ambienti: c’è l’ambiente destinato alle attività, dove hanno accesso anche le varie realtà delle associazioni, pulito e ristrutturato da poco. Mentre invece i luoghi in cui i detenuti trascorrono 24 ore di ogni loro giornata hanno un aspetto manutentivo ben diverso, ben peggiore. Questo dice molto di quanto nel nostro Paese conti l’apparenza più che la sostanza, troppo spesso ai danni dei cittadini. Perché, che ci piaccia o no, quelle persone che sono detenute qui dentro sono sempre dei cittadini che un giorno dovranno rientrare nella nostra società. E allora ci si chiede: se li facciamo vivere così, come rientreranno a far parte della nostra società? Sicuramente non persone migliori”.

Tra i temi affrontati anche l’assenza, ormai da mesi, del garante dei detenuti del comune di Lucca. Per Cucchi si tratta di una figura che dovrebbe essere ripristinata con urgenza: “Io sollecito il Comune a nominare il garante con la massima urgenza. Il ruolo dei garanti è un fondamentale. Loro fanno da collante tra il carcere e il mondo esterno. Rappresentano una figura importante di riferimento per i detenuti, ma io ritengo anche per tutti gli operatori. Rappresentano anche un canale per noi, figure istituzionali di raccordo. Quindi, se non c’è il garante, che garanzie si possono dare a chi vive qui dentro?”.

Altro nodo evidenziato dalla senatrice è quello dell’assistenza sanitaria all’interno dell’istituto, a partire dalle difficoltà che il personale incontra nella gestione quotidiana dei detenuti: “Se il tema della sanità è un problema a livello nazionale per noi, comuni cittadini in libertà, figuratevi quanto può essere amplificato qui dentro. È un problema di sofferenza enorme, ovviamente per i diretti interessati, per i detenuti, ma lo è anche per il personale sanitario. Proprio oggi uno dei medici lamentava esattamente questo: loro non sono messi nelle condizioni di poter svolgere il loro mestiere nell’ambito di queste quattro mura. Devo dire che in loro ho visto veramente un’enorme buona volontà di svolgere bene il loro lavoro, ma il problema è sempre quello: il ministero non li mette nelle condizioni adatte”.