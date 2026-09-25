Incendio a San Vito, gli sfollati saranno alloggiati alla Stazione di Posta di Villa Pardini

Il sindaco ha ringraziato in mattinata tutti coloro che hanno contribuito alle fasi di soccorso. “I nostri uffici dei servizi sociali si sono immediatamente attivati per garantire supporto e assistenza alle famiglie evacuate – ha spiegato – Desidero ringraziare per la tempestività e la professionalità innanzitutto i vigili del fuoco intervenuti sul posto, il personale del 118 Alta Toscana che ha coordinato l’emergenza, la centrale 118 Livorno-Pisa, l’automedica di Lucca, gli equipaggi della Misericordia di Montecarlo, della Croce Verde di Lucca, di Misericordia, Anpas e Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia, le Forze dell’Ordine, la nostra protezione civile oltre al Coordinamento regionale maxi emergenze e all’elisoccorso che sono stati allertati. In tutto sono stati impiegati nove mezzi di soccorso. Il loro intervento ha consentito di affrontare e gestire una situazione estremamente complessa”.