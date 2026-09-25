L'intervento|
Incendio a San Vito, gli sfollati saranno alloggiati alla Stazione di Posta di Villa Pardini
Si tratta in tutto di 6 nuclei familiari per un totale di 16 persone, alcune delle quali sono ancora ricoverate in ospedale
A seguito dell’incendio nell’appartamento di San Vito dove due persone hanno perso la vita, l‘amministrazione comunale si è attivata per le famiglie ricoverate o comunque sfollate e restate senza casa dopo la dichiarazione di inagibilità dell’intero edificio.
Entro la mattinata sarà messa a disposizione la Stazione di Posta a Villa Pardini per accogliere i nuclei familiari che faranno richiesta con una capienza di 16-18 persone.
Si tratta in tutto di 6 nuclei familiari per un totale di 16 persone: uno di 4 persone di cui 2 minori (attualmente all’ospedale Versilia), un nucleo familiare di 3 adulti, un’anziana con figlio, un’anziana con figlio e altra persona singola, 1 donna attualmente ricoverata in codice rosso a Cisanello, un ulteriore nucleo familiare di due adulti e un minore.
I vigili del fuoco fin dalla prima mattina hanno provveduto a entrare negli appartamenti inagibili per recuperare gli effetti personali urgenti (medicinali e altro) delle famiglie sfollate.
Il sindaco ha ringraziato in mattinata tutti coloro che hanno contribuito alle fasi di soccorso. “I nostri uffici dei servizi sociali si sono immediatamente attivati per garantire supporto e assistenza alle famiglie evacuate – ha spiegato – Desidero ringraziare per la tempestività e la professionalità innanzitutto i vigili del fuoco intervenuti sul posto, il personale del 118 Alta Toscana che ha coordinato l’emergenza, la centrale 118 Livorno-Pisa, l’automedica di Lucca, gli equipaggi della Misericordia di Montecarlo, della Croce Verde di Lucca, di Misericordia, Anpas e Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia, le Forze dell’Ordine, la nostra protezione civile oltre al Coordinamento regionale maxi emergenze e all’elisoccorso che sono stati allertati. In tutto sono stati impiegati nove mezzi di soccorso. Il loro intervento ha consentito di affrontare e gestire una situazione estremamente complessa”.
Sul posto, in via Bertini, si sono recati l’assessore alla sicurezza e al sociale, Salvadore Bartolomei, l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani e il vicesindaco Fabio Barsanti.