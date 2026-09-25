Incendio a San Vito, il cordoglio di Zucconi (Fdi): “Fondamentale la solidarietà della comunità”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per le due persone che hanno perso la vita nel tragico incendio avvenuto a San Vito. Di fronte a una tragedia di questa gravità, il pensiero va innanzitutto alle vittime e alle loro famiglie, alle quali rivolgo le mie più sentite condoglianze. Un pensiero di vicinanza va anche alle persone rimaste ferite, con l’auspicio di una pronta guarigione, e alle numerose famiglie che, a seguito della inagibilità dell’edificio, si trovano ora senza casa e stanno vivendo momenti di grande difficoltà”. Così l’onorevole di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e segretario di presidenza alla Camera.



“In queste ore – dice l’onorevole – è importante che nessuno venga lasciato solo. Rivolgo quindi un ringraziamento a tutti coloro che stanno intervenendo nell’emergenza e all’amministrazione comunale per aver attivato una struttura di accoglienza per gli sfollati. In un momento così drammatico, la risposta delle istituzioni e la solidarietà della comunità sono fondamentali per sostenere le persone colpite e accompagnarle nella fase che seguirà questa tragedia”.