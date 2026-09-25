Incendio mortale in via Bertini: la donna è morta carbonizzata, il 65enne intossicato dai fumi del rogo

Secondo le prime ipotesi l’episodio che ha portato alla morte di Maria Grazia Giorgetti e Gianluca Del Papa sarebbe accidentale

Maria Grazia Giorgetti, di 73 anni e Gianluca Del Papa, di 65. Sono loro, marito e moglie, le vittime del disastroso incendio che ha interessato ieri sera (24 settembre), intorno alle 23,30 le case Erp di via Bertini, appartamenti nuovi dopo la riqualificazione e ristrutturazione e consegnati al Comune per l’assegnazione nell’agosto del 2025.

Maria Grazia e Gianluca, secondo le prime e frammentarie ricostruzioni dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della Squadra Mobile della polizia e della polizia scientifica, che hanno avviato le indagini nell’immediatezza dei fatti, sarebbero morti in momenti diversi.

La donna sarebbe morta carbonizzata nel rogo nel soggiorno (e non nella camera da letto come inizialmente si era pensato), l’uomo, invece, era in camera da letto e per lui sarebbero stati fatali i fumi e i gas della combustione. Ma si tratta, come detto, di ricostruzioni che devono ora passare al vaglio delle analisi dei tecnici sull’appartamento dichiarato inagibile e che oggi appare tristemente segnato dall’episodio drammatico.

L’appartamento è al primo piano rialzato di un palazzo di tre piani, per complessivi nove appartamenti. Scale e stanze sono state rapidamente occupate dal fumo e i residenti, fra i quali anche un neonato e molti bambini piccoli, hanno cercato un primo rifugio sui balconi, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e prima dell’inizio dei soccorsi che si sono sviluppati nell’arco di tutta la nottata.

Sono 13, nel complesso, le persone che sono state trasportate in ospedale, dove hanno passato la notte. Una, una donna sulla sessantina, è stata trasportata prima al San Luca e quindi a Cisanello per la gravità delle condizioni. Una sola persona di quelle evacuate ha passato la notte in albergo. Il Comune, comunque, starebbe cercando sistemazioni in attesa di capire quali e quanti appartamenti rimarranno inagibili: