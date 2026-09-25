Nuova truffa ai Compro Oro, la questura di Lucca lancia l’allarme

Il nuovo raggiro è stato registrato per la prima volta in città. La Polizia ha incontrato gli operatori del settore per spiegare la tecnica utilizzata dai malviventi e come riconoscerla

Una telefonata, una storia costruita per sembrare credibile e un ordine apparentemente arrivato dalle forze dell’ordine: “Abbiamo arrestato alcuni rapinatori e tra i documenti trovati ci sono elementi che fanno pensare che la refurtiva sia passata da voi”. È così che prende forma la nuova truffa rivolta ai Compro Oro, un raggiro già registrato a Lucca e sul quale la Questura ha deciso di accendere i riflettori.

La tecnica è quella, già conosciuta, del falso carabiniere o del falso poliziotto, ma con un obiettivo diverso. Non più l’anziano da convincere a consegnare denaro e preziosi, bensì il commerciante, considerato un possibile punto di raccolta di una quantità rilevante di oro. Il passaggio successivo è quello più delicato: il truffatore annuncia l’arrivo di un appartenente alle forze dell’ordine che dovrebbe ritirare temporaneamente tutti i preziosi presenti nell’esercizio per sottoporli a verifiche.

È qui che scatta l’allarme della questura di Lucca: “È un tipo di truffa che abbiamo registrato per la prima volta in città e abbiamo intenzione di informare tutti gli addetti ai lavori che polizia, carabiniere, forza dell’ordine non fanno questo tipo di intervento”, spiega Roberto Femia, dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

L’avvertimento è arrivato nel corso di un incontro che si è svolto oggi (25 settembre) in questura, rivolto agli operatori del settore, organizzato per spiegare il funzionamento del raggiro e fornire gli strumenti per riconoscerlo. All’appuntamento erano presenti anche i titolari del Compro Oro coinvolto, che hanno raccontato direttamente quanto accaduto e le difficoltà di gestire una situazione di questo tipo. Un episodio che, spiegano, lascia inevitabilmente una forte dose di stress: “Questa situazione non è facile da gestire. Il nostro vuole essere un messaggio per tutti i commercianti, di qualsiasi settore: non è semplice lavorare e avere a che fare con questo tipo di persone. Oggi sono molto più preparati rispetto a qualche anno fa, escogitano qualsiasi trucco. Bisogna stare molto, molto, molto attenti, sempre allerta e guardarsi le spalle“.