Nuova truffa ai Compro Oro, la questura di Lucca lancia l’allarme
Il nuovo raggiro è stato registrato per la prima volta in città. La Polizia ha incontrato gli operatori del settore per spiegare la tecnica utilizzata dai malviventi e come riconoscerla
Una telefonata, una storia costruita per sembrare credibile e un ordine apparentemente arrivato dalle forze dell’ordine: “Abbiamo arrestato alcuni rapinatori e tra i documenti trovati ci sono elementi che fanno pensare che la refurtiva sia passata da voi”. È così che prende forma la nuova truffa rivolta ai Compro Oro, un raggiro già registrato a Lucca e sul quale la Questura ha deciso di accendere i riflettori.
La tecnica è quella, già conosciuta, del falso carabiniere o del falso poliziotto, ma con un obiettivo diverso. Non più l’anziano da convincere a consegnare denaro e preziosi, bensì il commerciante, considerato un possibile punto di raccolta di una quantità rilevante di oro. Il passaggio successivo è quello più delicato: il truffatore annuncia l’arrivo di un appartenente alle forze dell’ordine che dovrebbe ritirare temporaneamente tutti i preziosi presenti nell’esercizio per sottoporli a verifiche.
È qui che scatta l’allarme della questura di Lucca: “È un tipo di truffa che abbiamo registrato per la prima volta in città e abbiamo intenzione di informare tutti gli addetti ai lavori che polizia, carabiniere, forza dell’ordine non fanno questo tipo di intervento”, spiega Roberto Femia, dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.
L’avvertimento è arrivato nel corso di un incontro che si è svolto oggi (25 settembre) in questura, rivolto agli operatori del settore, organizzato per spiegare il funzionamento del raggiro e fornire gli strumenti per riconoscerlo. All’appuntamento erano presenti anche i titolari del Compro Oro coinvolto, che hanno raccontato direttamente quanto accaduto e le difficoltà di gestire una situazione di questo tipo. Un episodio che, spiegano, lascia inevitabilmente una forte dose di stress: “Questa situazione non è facile da gestire. Il nostro vuole essere un messaggio per tutti i commercianti, di qualsiasi settore: non è semplice lavorare e avere a che fare con questo tipo di persone. Oggi sono molto più preparati rispetto a qualche anno fa, escogitano qualsiasi trucco. Bisogna stare molto, molto, molto attenti, sempre allerta e guardarsi le spalle“.
“Pensiamo che solo attraverso la conoscenza si può sventare questo tipo di truffa. Le truffe sono un reato con partecipazione necessaria della vittima, nel momento in cui la vittima non partecipa, allora non funziona più. Da tempo facciamo campagne informative soprattutto rivolte agli anziani e vediamo dei risultati – conclude Femia -. Alcuni giorni fa ci sono stati 11 tentativi di truffa in un giorno e nessuno è andato a buon fine perché tutti hanno saputo riconoscere l’inganno”.