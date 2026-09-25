Rissa in piazza San Michele, dal questore Daspo per due anni ai cinque denunciati

L’episodio si era verificato all’esterno di alcuni esercizi pubblici della zona, luogo di ritrovo e aggregazione per numerosi giovani. Al termine degli approfondimenti investigativi, i militari dell’Arma hanno individuato cinque persone, di età compresa tra i 20 e i 24 anni, che sono state denunciate per le ipotesi di reato di rissa, lesioni e porto abusivo di armi.