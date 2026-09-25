Rissa nella notte in piazza San Michele: un giovane ferito a un braccio e cinque denunciati

Durante lo scontro sarebbero stati estratti coltelli e usato uno spray urticante: intervento dei carabinieri

Una lite per futili motivi, poi i colpi, i coltelli che sarebbero stati estratti e l’uso, ancora da accertare, di uno spray urticante. Cinque giovani sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri dopo una rissa in piazza San Michele, nel centro storico di Lucca, nella tarda serata di lunedì (21 settembre). Uno di loro ha riportato una ferita da taglio al braccio ed è stato soccorso in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, a fronteggiarsi sono stati tre giovani di 20, 23 e 24 anni e altri due, entrambi di 22 anni. Il diverbio, inizialmente solo verbale, è degenerato in uno scambio reciproco di colpi. Durante la colluttazione i due ventiduenni avrebbero estratto dei coltelli e uno dei giovani dell’altro gruppetto è rimasto ferito al braccio. Nel corso della lite sarebbe stato utilizzato anche uno spray urticante.

Lo scontro ha provocato allarme nelle vie del centro. Dopo alcune segnalazioni sono intervenute le pattuglie della Radiomobile della Compagnia di Lucca e della stazione di Piegaio: nel giro di poche ore i carabinieri hanno ricostruito la dinamica e rintracciato e identificato tutti i coinvolti.

Tutti e cinque sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari e il giorno dopo, martedì 22 settembre, sono stati denunciati a piede libero per la rissa in un luogo aperto al pubblico, durante la quale sarebbero stati utilizzati strumenti capaci di ferire. Le accuse contestate, a vario titolo, comprendono anche lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.