Il sinistro|
Scontro fra tre auto a Ponte all’Abate: muore una donna di 50 anni
Altre tre persone ferite, la più grave delle quali è stata trasferita d’urgenza in ospedale a bordo dell’elisoccorso Pegaso
Drammatico incidente stradale a Pescia, dove una donna di circa 50 anni ha perso la vita a seguito di un violento scontro che ha visto coinvolte tre automobili lungo la strada regionale Lucchese, all’altezza della frazione di Ponte all’Abate. Il bilancio del grave sinistro conta anche tre persone ferite, la più grave delle quali è stata trasferita d’urgenza in ospedale a bordo dell’elisoccorso Pegaso a Careggi.
L’impatto si è verificato per cause e con dinamiche ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, facendo confluire sul luogo della tragedia un’automedica e quattro ambulanze. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti e la vittima dalle lamiere contorte dei veicoli rimasti devastati dallo schianto.
Per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità ed eseguire gli accertamenti volti a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Pescia unitamente al personale della polizia.
Il tratto stradale interessato ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la successiva bonifica della carreggiata.