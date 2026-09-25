Scontro fra tre auto a Ponte all’Abate: muore una donna di 50 anni

Drammatico incidente stradale a Pescia , dove una donna di circa 50 anni ha perso la vita a seguito di un violento scontro che ha visto coinvolte tre automobili lungo la strada regionale Lucchese , all’altezza della frazione di Ponte all’Abate . Il bilancio del grave sinistro conta anche tre persone ferite, la più grave delle quali è stata trasferita d’urgenza in ospedale a bordo dell’ elisoccorso Pegaso a Careggi.

L’impatto si è verificato per cause e con dinamiche ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, facendo confluire sul luogo della tragedia un’automedica e quattro ambulanze. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti e la vittima dalle lamiere contorte dei veicoli rimasti devastati dallo schianto.