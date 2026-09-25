Sul camion abbandonato 50 tonnellate di tondini d’acciaio rubati in Liguria: anche il tir era stato trafugato

Operazione in piena notte della Polstrada di Viareggio che ha notato a distanza i movimenti lenti e sospetti del mezzo

Nella notte odierna, gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Viareggio, nell’ambito dei servizi di vigilanza lungo la tratta dell’autostrada A12 compresa tra Lucca, Viareggio, Sarzana e Livorno, hanno portato a termine un’efficace operazione di polizia giudiziaria che ha consentito il recupero di un mezzo d’opera e del relativo carico del valore commerciale elevato.

L’intervento ha avuto origine intorno poco prima delle 3 al chilometro 119 in direzione Livorno. La pattuglia, impegnata nel raggiungere una vettura in avaria sulla corsia di emergenza al chilometro 121, ha notato la marcia insolitamente lenta di un autocarro pesante. Nonostante la priorità legata al soccorso dell’utente in difficoltà, l’occhio esperto degli operatori ha continuato a monitorare a distanza il veicolo, scorgendone la fermata anomala in una piazzola di sosta.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato l’assenza del conducente: la portiera destra era spalancata verso il guard-rail laterale e l’abitacolo presentava evidenti manomissioni agli apparati elettrici. Nel cassone era stivato un ingente quantitativo di materiale ferroso, pari a circa 50 tonnellate di tondini d’acciaio.

Il tempestivo raccordo tra la pattuglia e la sala operativa ha permesso di risalire all’intestatario dell’autocarro – una società con sede in Liguria – tramite i registri della motorizzazione civile e veniva informato il titolare dell’azienda dell’avvenuto rinvenimento.

I successivi accertamenti hanno confermato che il mezzo d’opera era stato asportato nella notte a Sarzana, mentre il carico di 50 tonnellate di tondini in ferro era stato rubato, sempre durante la nottata, a Santo Stefano di Magra. Il tempestivo intervento della polizia stradale ha interrotto l’azione delittuosa prima che il convoglio potesse raggiungere la destinazione finale.