Trecento anni di Arcidiocesi a Lucca, in mostra i documenti sul ruolo della Repubblica di Lucca nella decisione

Il percorso espositivo, articolato in cinque sezioni, ruota intorno all’originale della bolla di elevazione di Lucca ad arcidiocesi emanata da papa Benedetto XIII l’11 settembre 1726. Il prezioso documento, anticamente custodito nella Tarpea, ovvero l’archivio segreto della Repubblica, appartiene oggi al Diplomatico dell’Archivio di Stato di Lucca. La seconda sezione della mostra ha per tema il calice d’oro offerto in dono dalla Repubblica a Benedetto XIII e fabbricato da Pompeo Batoni. La terza sezione è dedicata ad approfondimenti su Benedetto XIII e su Bernardino Guinigi, primo arcivescovo di Lucca. La quarta sezione illustra la particolare vicenda dell’acquisto da parte della Repubblica della cosiddetta Contea del Vescovo (o Jura del Vescovo), piccolo nucleo di terre che, per antica concessione imperiale, erano soggette alla giurisdizione del vescovo di Lucca. Il contratto di acquisto fu convalidato dall’imperatore Carlo VI, con diploma del 1728 di cui sarà esposto l’originale con il sigillo di grandi dimensioni, perfettamente conservato nella sua custodia lignea. Infine, uno sguardo agli sviluppi successivi e, in particolare, alla bolla di papa Benedetto XIV del 1754, che concedeva alla Repubblica la facoltà di presentare, a ogni vacanza della sede arcivescovile, una terna di candidati fra i quali il papa avrebbe poi scelto il nuovo arcivescovo.