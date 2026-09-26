Abbandonano i rifiuti ma li “beccano”: multa e obbligo di ripristino

Avevano svuotato una casa o una cantina, probabilmente. Perché con quei rifiuti, ci si sarebbe potuto arredare un appartamento. Solo che avevano deciso di smaltire il materiale a costo 0, abbandonandolo lungo la strada comunale che conduce alla frazione di Granaiola. Quel gesto invece gli costerà più caro di quanto avrebbe fatto un normale smaltimento.

Alcuni cittadini infatti hanno segnalato la presenza di ingombranti al Comune di Bagni di Lucca, che si è attivato con le forze dell’ordine per cercare di risalire ai responsabili. Grazie all’egregio lavoro di indagine eseguito dai Carabinieri Forestali della stazione di Fornoli è stato possibile, nel giro di poco tempo, individuare gli autori del gesto e provvedere a sanzionarli e, allo stesso tempo, obbligarli a rimuovere i rifiuti gettati tra la vegetazione sul versante a valle della carreggiata.