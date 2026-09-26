Brandisce un bastone contro i carabinieri prima del controllo: addosso ha la droga

Rintracciato dai carabinieri, l’uomo avrebbe rifiutato di sottoporsi al controllo e, secondo quanto ricostruito, si sarebbe avvicinato minacciosamente ai militari brandendo un bastone. Per contenere la condotta e mettere in sicurezza la persona, uno degli operanti ha fatto ricorso al dispositivo a impulsi elettrici Taser in dotazione, esplodendo una cartuccia. L’intervento ha consentito ai militari di immobilizzare l’uomo e proseguire gli accertamenti. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di alcune decine di grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, parte delle quali suddivise in involucri. Sono stati inoltre trovati materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle sostanze e una somma di denaro contante.