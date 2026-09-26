Brandisce un bastone contro i carabinieri prima del controllo: addosso ha la droga
È stato neutralizzato con il taser e perquisito. L’arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale convalidato dal giudice
Nella serata di ieri (25 settembre), i militari del Nucleo operativo e radiomobile – Sezione radiomobile della compagnia di Viareggio, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un passante relativa alla presenza di una persona in atteggiamento sospetto all’interno di un’area verde.
Rintracciato dai carabinieri, l’uomo avrebbe rifiutato di sottoporsi al controllo e, secondo quanto ricostruito, si sarebbe avvicinato minacciosamente ai militari brandendo un bastone. Per contenere la condotta e mettere in sicurezza la persona, uno degli operanti ha fatto ricorso al dispositivo a impulsi elettrici Taser in dotazione, esplodendo una cartuccia. L’intervento ha consentito ai militari di immobilizzare l’uomo e proseguire gli accertamenti. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di alcune decine di grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, parte delle quali suddivise in involucri. Sono stati inoltre trovati materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle sostanze e una somma di denaro contante.
Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro nell’ambito degli accertamenti investigativi. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario, che ha accompagnato l’uomo in una struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche sanitarie è stato dimesso. L’uomo è stato quindi arrestato, in quanto gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ultimate le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, la quale ha convalidato l’arresto.