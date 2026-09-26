Chiede il risarcimento extra per i titoli obbligazionari Mps convertiti in azioni: ma per il giudice l’arbitrato è ok

Il tribunale di Lucca, in persona del giudice unico dottor Giovanni Piccioli, ha definito la causa civile promossa da un cittadino contro Monte dei Paschi di Siena. Il contenzioso riguardava la sottoscrizione, effettuata nel novembre 2011, di titoli obbligazionari subordinati Mps per un valore nominale di 100mila euro (prezzo d’acquisto 93.187,38 euro), successivamente convertiti forzosamente in azioni dell’istituto senese.

In sede stragiudiziale, l’arbitro per le controversie finanziarie (Acf) aveva già riconosciuto all’investitore un risarcimento di circa 37.349 euro (oltre rivalutazione e interessi), riscontrando la violazione degli obblighi informativi da parte della banca e l’inadeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio del cliente. Ciononostante, il risparmiatore si era rivolto al tribunale per ottenere la condanna dell’istituto al pagamento di un maggior danno (quantificato in circa 38.898 euro), riconducibile al crollo del valore delle azioni subìto tra il momento della riammissione in quotazione (ottobre 2017) e la successiva vendita dei titoli nel marzo 2022. Dal canto suo, la banca si era costituita eccependo la prescrizione, contestando gli addebiti e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme già versate in esecuzione della decisione dell’Acf.

Il Giudice ha in primo luogo respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di Mps, confermando la natura contrattuale della responsabilità dell’intermediario finanziario, la cui prescrizione decennale decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile (nel caso di specie interrotta dal ricorso all’Acf nel 2018). Nel merito, la sentenza ha ribadito l’inadempimento della banca agli obblighi d’informazione: l’operazione era stata dichiarata non appropriata e le rassicurazioni fornite dal promotore sul fatto che “il capitale a scadenza fosse del tutto sicuro” si erano rivelate infondate.

Tuttavia, iltTribunale ha rigettato la domanda di maggior danno del risparmiatore, ritenendo corretta la quantificazione già operata dall’Acf. Secondo il magistrato, una volta riammesso il titolo alle quotazioni nell’ottobre 2017, l’investitore disponeva di un parametro oggettivo di prezzo ed era nelle condizioni di disinvestire usando l’ordinaria diligenza; le successive oscillazioni e perdite di mercato non possono dunque essere addebitate all’istituto di credito.

Al contempo, il tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale di Mps volta a riottenere la restituzione dell’indennizzo versato. Il giudice ha chiarito che la natura subordinata del titolo esponeva fin dall’origine il cliente al rischio di perdita del capitale, escludendo l’invocabilità dell’imprevedibilità del danno ex articolo 1225 del codice civie.