Chiede protezione internazionale ma mente sulla sua vita a Lucca: espulso

Dati i precedenti, è stato ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il personale della Questura di Lucca ha proceduto all’espulsione di un cittadino straniero pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nell’ambito dell’attività di prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato e rivolta in particolare verso i reati che destano notevole allarme sociale infatti, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura è riuscito a rintracciare un cittadino marocchino di 23 anni con vari alias, già gravato da condanna per resistenza e violenza a pubblico ufficiale reati in materia di stupefacenti, e contro il patrimonio, indagato con plurime segnalazioni legate agli stupefacenti, reati contro il patrimonio, lesioni personali, rissa e colpito da duplice provvedimento del Questore di Lucca di divieto di accesso ai locali pubblici e alle aree urbane per la durata di anni 3.

A nessuna delle disposizioni, il giovane aveva mai ottemperato e aveva anche formalizzato presso la Questura di Lucca la propria richiesta di protezione internazionale che a tutt’oggi è ancora in fase di definizione. Le numerose verifiche svolte dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione in sincronia con la Squadra Volanti della Questura di Lucca, hanno portato a verificare che le dichiarazioni da lui fornite in merito ad un lavoro stabile, un idonea abitazione ed una vita sociale integrata, non fossero veritiere, requisito necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno.