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Chiede protezione internazionale ma mente sulla sua vita a Lucca: espulso
Dati i precedenti, è stato ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica
Il personale della Questura di Lucca ha proceduto all’espulsione di un cittadino straniero pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nell’ambito dell’attività di prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato e rivolta in particolare verso i reati che destano notevole allarme sociale infatti, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura è riuscito a rintracciare un cittadino marocchino di 23 anni con vari alias, già gravato da condanna per resistenza e violenza a pubblico ufficiale reati in materia di stupefacenti, e contro il patrimonio, indagato con plurime segnalazioni legate agli stupefacenti, reati contro il patrimonio, lesioni personali, rissa e colpito da duplice provvedimento del Questore di Lucca di divieto di accesso ai locali pubblici e alle aree urbane per la durata di anni 3.
A nessuna delle disposizioni, il giovane aveva mai ottemperato e aveva anche formalizzato presso la Questura di Lucca la propria richiesta di protezione internazionale che a tutt’oggi è ancora in fase di definizione. Le numerose verifiche svolte dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione in sincronia con la Squadra Volanti della Questura di Lucca, hanno portato a verificare che le dichiarazioni da lui fornite in merito ad un lavoro stabile, un idonea abitazione ed una vita sociale integrata, non fossero veritiere, requisito necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno.
Pertanto il Questore in relazione alle plurime condotte antigiuridiche tenute dal cittadino straniero, ha emesso un ordine di trattenimento per pericolosità sociale a suo carico presso il Centro per I Rimpatri di Roma Ponte Galeria. La misura si colloca nell’alveo dei provvedimenti messi in campo dalla Polizia di Stato sul territorio della Provincia di Lucca, nell’ambito del contrasto all’immigrazione clandestina, al fine di garantire l’ordinato svolgersi della civile convivenza nel rispetto della Legge.
Ad oggi sono 64 i cittadini stranieri espulsi in Provincia di Lucca dei quali 31 sono stati accompagnati, al fine di rimuovere gli impedimenti all’esecuzione dell’allontanamento, presso un centro per i rimpatri, e tre dalla frontiera direttamente nel paese d’origine.