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Dmitrij Paganucci

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Dmitrij è stato ritrovato

26 settembre 2026 | 23:58
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di Redazione

Redazione

Dmitrij è stato ritrovato

Le ricerche si sono concluse in serata

Dopo lunghe ore di ricerche, nella serata di oggi 26 settembre è stato ritrovato Dmitrij Paganucci, residente a Villa Basilica ma visto per l’ultima volta giovedì notte a Lucca, nella zona di San Vito.

Nella giornata di oggi era stata la sorella a lanciare l’appello, rapidamente rilanciato da amici e conoscenti e anche di tante altre persone. Nella ricerca, dal pomeriggio, erano impegnati anche i vigili del fuoco, oltre a tanti volontari. Fino alla bella notizia: è stato ritrovato e sta bene.

(notizia in aggiornamento)