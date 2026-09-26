Dmitrij è stato ritrovato

Le ricerche si sono concluse in serata
Dopo lunghe ore di ricerche, nella serata di oggi 26 settembre è stato ritrovato Dmitrij Paganucci, residente a Villa Basilica ma visto per l’ultima volta giovedì notte a Lucca, nella zona di San Vito.
Nella giornata di oggi era stata la sorella a lanciare l’appello, rapidamente rilanciato da amici e conoscenti e anche di tante altre persone. Nella ricerca, dal pomeriggio, erano impegnati anche i vigili del fuoco, oltre a tanti volontari. Fino alla bella notizia: è stato ritrovato e sta bene.
(notizia in aggiornamento)