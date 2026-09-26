Lavora nei campi da quando aveva 16 anni: artrosi bilaterale dell’anca riconosciuta come malattia professionale

Un agricoltore e giardiniere lucchese sarà indennizzato dall’ente previdenziale. La sordità parziale, invece, non dipende dal suo lavoro

Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro (giudice dottoressa Antonella De Luca), ha accolto parzialmente il ricorso promosso da un agricoltore e giardiniere lucchese volto ad ottenere il riconoscimento di due malattie professionali.

L’uomo, impegnato nei campi fin dal 1957, all’età di 16 anni, e dal 1993 dipendente di un’azienda agricola si era rivolto al giudice per veder accertata l’origine lavorativa di una artrosi bilaterale dell’anca e di una ipoacusia percettiva bilaterale, patologie maturate a suo dire a causa di decenni di sollecitazioni fisiche, movimentazione di carichi pesanti, posizioni genuflesse e utilizzo di macchinari rumorosi.

All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, il Ctu medico-legale ha escluso la natura professionale del deficit uditivo, rilevando che le mansioni svolte non comportavano un’esposizione prolungata e continuativa a rumori superiori alla soglia di rischio e che il tracciato audiometrico non presentava le caratteristiche tipiche del danno da rumore.

Di segno opposto la valutazione sulla coxartrosi bilaterale: il perito ha ritenuto ammissibile, in forza del principio del ‘più probabile che non’, il nesso di causa con il sovraccarico biomeccanico subito dagli arti inferiori durante l’attività agricola. Unificando il nuovo danno con un precedente postumo già riconosciuto all’assicurato, la menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica è stata quantificata nella misura del 9%.