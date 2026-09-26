Punta dritto verso l’auto dei carabinieri, inseguito fino ad Altopascio

Durante la corsa, l’auto è andata a zig zag, invadendo continuamente la corsia opposta: un veicolo, per evitare lo scontro frontale, è finito fuori sede stradale

I carabinieri della stazione di Castelfranco di Sotto stavano percorrendo via Ponticelli per un consueto servizio di controllo del territorio quando si sono visti puntare contro un’utilitaria che viaggiava nell’opposta direzione. Dopo aver schivato l’impatto e intimato l’Alt, i militari si sono messi all’inseguimento del mezzo e, alla fine, arrivati ormai ad Altopascio, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 63 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo infatti, anziché arrestare la marcia, ha accelerato la corsa procedendo a zig zag e invadendo continuamente la corsia opposta con manovre che hanno creato un grave e imminente pericolo per la circolazione, costringendo altri utenti della strada a manovre d’emergenza: in particolare un veicolo, per evitare lo scontro frontale, è finito fuori sede stradale.