in montagna|
Scivola mentre è a funghi rotolando per alcuni terrazzamenti, recuperato da Sast e vigili del fuoco
Determinanti sono state le indicazioni fornite da persone del posto, profonde conoscitrici della zona: tra queste il figlio di Agostino Bresciani, storico capostazione di Querceta
Era a cercare funghi insieme a un’altra persona quando è caduto scivolando lungo il versante ed è rotolato per alcuni terrazzamenti, riportando per fortuna solo un trauma alla caviglia. A quel punto però, per lui rientrare era impossibile. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e presto sul posto sono arrivati i tecnici della stazione di Querceta del Soccorso Alpino.
L’incidente è successo nella mattina di oggi 26 settembre in una zona boscosa nei pressi di Stazzema. Il tecnico sanitario della stazione di Querceta ha raggiunto l’infortunato insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Pietrasanta. Determinanti per individuare rapidamente il punto esatto sono state le indicazioni fornite da persone del posto, profonde conoscitrici della zona: tra queste il figlio di Agostino Bresciani, storico capostazione di Querceta, delegato della XVII Delegazione e figura di riferimento dell’alpinismo apuano, alla cui memoria la Stazione è intitolata.
Una volta raggiunto e stabilizzato l’infortunato, i soccorritori hanno allestito quattro manovre di contrappeso, tecnica che ha permesso di risalire con la barella il versante per circa 150 metri di dislivello fino alla strada. Alle 12,30 il paziente è stato affidato all’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia.