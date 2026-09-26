Scivola mentre è a funghi rotolando per alcuni terrazzamenti, recuperato da Sast e vigili del fuoco

Era a cercare funghi insieme a un’altra persona quando è caduto scivolando lungo il versante ed è rotolato per alcuni terrazzamenti, riportando per fortuna solo un trauma alla caviglia. A quel punto però, per lui rientrare era impossibile. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e presto sul posto sono arrivati i tecnici della stazione di Querceta del Soccorso Alpino.

L’incidente è successo nella mattina di oggi 26 settembre in una zona boscosa nei pressi di Stazzema. Il tecnico sanitario della stazione di Querceta ha raggiunto l’infortunato insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Pietrasanta. Determinanti per individuare rapidamente il punto esatto sono state le indicazioni fornite da persone del posto, profonde conoscitrici della zona: tra queste il figlio di Agostino Bresciani, storico capostazione di Querceta, delegato della XVII Delegazione e figura di riferimento dell’alpinismo apuano, alla cui memoria la Stazione è intitolata.