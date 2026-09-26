Si restaura la colonnina in marmo di piazza San Michele danneggiata da un mezzo di servizio

Via libera al restauro e al ripristino della colonna in marmo di piazza San Michele, rimasta danneggiata a seguito dell’impatto con un mezzo di servizio, insieme ad altri interventi su strutture murarie e di decoro urbano di valore monumentale del territorio comunale. Lo ha stabilito la determinazione dirigenziale del Comune firmata dalla dirigente Maria Cristina Panconi.

L’affidamento diretto della prestazione è stato formalizzato in favore della ditta specializzata Arterestauro Snc di Gelli Federico e Bartalucci Silvia, con sede a Cascina, per un importo complessivo di 5.247 euro (comprensivo di oneri di sicurezza e Iva al 10%). L’operatore economico è stato individuato dal Rup, l’architetto Michele Nucci, attingendo dall’elenco aziendale dei restauratori qualificati per interventi di risanamento conservativo sui beni culturali, nel pieno rispetto del principio di rotazione delle imprese.

L’operazione, la cui direzione dell’esecuzione è stata affidata all’architetto Alessandra Ghizzardi, prevede l’avvio immediato delle lavorazioni con una durata contrattuale fissata fino al 31 dicembre.