in montagna|
Cronaca/
Si sente male mentre è a funghi e cade nella scarpata: morto 80enne
26 settembre 2026 | 11:00
E’ stato il figlio a chiamare i soccorsi
Era uscito per cercare funghi, solo che ha accusato un malore ed è caduto in un dirupo. E’ morto nella mattina di oggi 26 settembre un uomo di 81 anni in Alta Versilia. Erano da poco passate le 8 quando la chiamata è arrivata al 118 da parte del figlio dell’uomo.
Il fungaiolo si trovava in un bosco ad Azzano a Seravezza quando ha accusato il malore, che è probabilmente la causa della morte. Ha perso l’equilibrio ed è poi caduto per più di un metro. Inutili i tentativi di rianimazione: il medico ha dovuto constatare il decesso.