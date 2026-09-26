Tragedia di San Vito: presto i funerali di Maria Grazia e Gianluca, aumentano gli sfollati alla Stazione di Posta

C’è una famiglia composta da due adulti e due bambini. Oggi è arrivata anche la psicologa

Potrebbero essere celebrati già nei prossimi giorni i funerali di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni e Gianluca Del Papa, 65, morti nel tragico rogo che ha interessato la sera del 24 settembre le case Erp di via Bertini, a San Vito di Lucca. Resta da capire se qualcosa non ha funzionato nel sistema antincendio dell’edificio freschissimo di riqualificazione e consegnato al Comune per l’assegnazione appena ad agosto 2025.

Sui cadaveri di Maria Grazia e Gianluca è già stato svolto l’esame esterno: i risultati non sono stati ancora consegnati ma al momento le circostanze paiono chiare, tanto che potrebbe non essere necessaria l’autopsia e quindi potrebbe essere disposta la restituzione delle salme alle famiglie per il funerale e la successiva tumulazione. Secondo la ricostruzione, i due si trovavano in stanze differenti al momento del rogo, che sarebbe stato causato dalla prossimità tra una sigaretta e una bombola di ossigeno, entrambi in uso a Maria Grazia, morta infatti carbonizzata. Intossicato dai fumi invece il compagno, che dormiva nella stanza accanto.