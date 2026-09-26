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Tragedia di San Vito: presto i funerali di Maria Grazia e Gianluca, aumentano gli sfollati alla Stazione di Posta
C’è una famiglia composta da due adulti e due bambini. Oggi è arrivata anche la psicologa
Potrebbero essere celebrati già nei prossimi giorni i funerali di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni e Gianluca Del Papa, 65, morti nel tragico rogo che ha interessato la sera del 24 settembre le case Erp di via Bertini, a San Vito di Lucca. Resta da capire se qualcosa non ha funzionato nel sistema antincendio dell’edificio freschissimo di riqualificazione e consegnato al Comune per l’assegnazione appena ad agosto 2025.
Sui cadaveri di Maria Grazia e Gianluca è già stato svolto l’esame esterno: i risultati non sono stati ancora consegnati ma al momento le circostanze paiono chiare, tanto che potrebbe non essere necessaria l’autopsia e quindi potrebbe essere disposta la restituzione delle salme alle famiglie per il funerale e la successiva tumulazione. Secondo la ricostruzione, i due si trovavano in stanze differenti al momento del rogo, che sarebbe stato causato dalla prossimità tra una sigaretta e una bombola di ossigeno, entrambi in uso a Maria Grazia, morta infatti carbonizzata. Intossicato dai fumi invece il compagno, che dormiva nella stanza accanto.
Intanto restano stabili le condizioni dell’unica ferita in condizioni critiche, ancora ricoverata in terapia intensiva. Gli altri dovranno guarire dallo choc, più che dalle ferite, tutte lievi. “La notte degli sfollati nella Stazione di Posta di Villa Pardini a Sant’Anna – fa sapere l’assessore al sociale del Comune di Lucca Salvadore Bartolomei – è trascorsa in tranquillità. Nella giornata si aggiungerà alle 10 persone già accolte ieri anche una famiglia composta da due adulti e due bambini che inizialmente aveva scelto una sistemazione alternativa, poi rivelatasi non adatta alle loro esigenze. Quindi il numero degli ospiti di Villa Pardini salirà a 14 persone. Infine già nella mattina di oggi una psicologa ha preso contatto con i gruppi familiari per un primo contatto di ascolto e supporto”.