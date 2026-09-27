Aggredisce una donna al primo appuntamento dopo un rifiuto e tenta di annegarla: in manette

Il 38enne di origine dominicana e la giovane ventenne si erano conosciuti in un locale della Lucchesia. L’aggressione a Pescia

Nasce tra i tavoli di un locale della Piana di Lucca la drammatica vicenda che ha portato all’arresto di un 38enne di origine dominicana, residente a Montecatini, accusato di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza di appena vent’anni

Dopo essersi conosciuti nel locale lucchese, i due avevano concordato di darsi appuntamento qualche giorno più tardi per un pomeriggio lungo il fiume Pescia. Quello che doveva essere un semplice incontro si è però trasformato in un incubo quando l’uomo ha cercato di impostare un approccio di natura sessuale.

Al no deciso della giovane, l’uomo ha reagito con inaudita brutalità: ha gettato la ragazza nelle acque del fiume, sottoponendola a ripetute immersioni forzate per piegarne la resistenza ed eroderne la volontà. Successivamente l’ha colpita alle gambe servendosi di una cintura, le ha tirato contro alcune pietre e si è spinto fino a spegnerle delle sigarette sul viso. Trasportata in ospedale per le cure del caso, la giovane ha riportato ferite guaribili in pochi giorni.

L’allarme è scattato grazie a un passante che, attirato dalle disperate urla della ragazza, ha composto il numero unico di emergenza. Mentre la pattuglia del commissariato si dirigeva a tutta velocità sul posto, l’aggressore si è dato alla fuga tra la vegetazione per evitare la cattura immediata.