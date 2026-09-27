Arrampicatore di Lucca cade sulla Via dei Curiosi, recuperato con l’elicottero

Un arrampicatore di Lucca stava salendo com e p rimo di cordata la Via dei Curiosi, sulla parete dei Pizzi del Bottino. D urante la progressione (durante il traverso del secondo tiro) è caduto , riportando un trauma all’arto inferiore con sospetta frattura di caviglia.

Per soccorrerlo, nella mattina di oggi 27 settembre in Alta Versilia, sulle Alpi Apuane, sul Monte Ornato, sono stati attivati l’elisoccorso regionale Pegaso 3 e il personale del Sast, che ha messo a disposizione un tecnico e un operatore sanitario per il supporto al Palazzo Mediceo di Seravezza. L’intervento si è risolto con il tecnico del Sast a bordo di Pegaso 3, che ha recuperato l’arrampicatore dalla parete.