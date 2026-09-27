Irregolarità urbanistiche e carenze strutturali dopo il preliminare di vendita: Appello conferma la risoluzione

La Corte d’Appello di Firenze si è pronunciata sul contenzioso immobiliare relativo a un complesso residenziale di Capannori, confermando la gravità dei difetti costruttivi e la piena validità della risoluzione del contratto di compravendita. I giudici della Terza Sezione Civile hanno rigettato quasi integralmente i ricorsi, confermando l’impianto della sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Lucca.

La vicenda prende le mosse dall’azione legale promossa dall’acquirente di un appartamento che, in vista della stipula di un preliminare per la rivendita dell’immobile a terzi, aveva scoperto gravi irregolarità urbanistiche e importanti carenze strutturali nell’edificio. La scoperta dei vizi aveva causato il recesso del promissario acquirente e la conseguente decisione del proprietario di citare in giudizio le venditrici per ottenere la risoluzione della vendita e il risarcimento dei danni patiti.

I giudici di primo grado avevano accolto le doglianze dell’acquirente, dichiarando risolto il contratto di compravendita del 2009 per grave inadempimento e condannando la parte venditrice a restituire la somma di 140mila euro incassata per il prezzo d’acquisto, oltre al rimborso di oltre 17mila euro per spese tecniche, legali e propedeutiche. Contestualmente, il tribunale aveva riconosciuto il diritto della venditrice a essere manlevata dai soci dell’impresa appaltatrice delle opere di ristrutturazione e dal direttore dei lavori, rigettando invece la chiamata in causa della compagnia assicurativa.

Il giudizio d’appello ha ridiscusso i nodi principali della vertenza, a partire dalla presunta inammissibilità della risoluzione sollevata dalle parti chiamate in causa. La Corte ha chiarito che la successiva rivendita del bene a terzi avvenuta nel corso del processo non priva l’originario acquirente del diritto di perseguire la risoluzione per vendita di cosa completamente diversa da quella pattuita. Allo stesso modo, è stata respinta l’eccezione di prescrizione tenuto conto che il termine decennale dell’azione contrattuale decorre dalla data di effettiva consegna dell’opera e saldo dei lavori, avvenuta a fine novembre 2009, e non dalla semplice conclusione del cantiere.

Sulle responsabilità dei professionisti e dell’impresa, i giudici fiorentini hanno confermato che l’assicurazione non è tenuta a coprire i danni. La polizza stipulata, infatti, era limitata ai danni involontari causati a terzi per fatti accidentali e conteneva un’espressa esclusione per i difetti di esecuzione e per i danni arrecati alle cose stesse su cui si sono svolti i lavori. È stato poi confermato il rigetto dell’ulteriore richiesta di risarcimento avanzata dalla venditrice per gli altri appartamenti dello stesso fabbricato, a causa di un deficit di allegazione e prova del danno concreto subito.