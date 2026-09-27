Occupa la casa dell’ex compagno dopo la fine della relazione: dovrà risarcire il proprietario

La Corte d’Appello ha ribaltato l’esito della sentenza di primo grado: risarcimento superiore ai 22500 euro e metà delle spese legali

La terza sezione civile della Corte d’Appello di Firenze, presieduta dal giudice Riccardo Guida, con Carlo Breggia relatore, ha accolto parzialmente il ricorso promosso da un uomo contro l’ex compagna, condannando quest’ultima a risarcirgli oltre 22mila euro per l’occupazione senza titolo della sua abitazione situata ad Antraccoli.

La vicenda trae origine dal termine della relazione sentimentale tra i due, risalente alla fine del 2020. Nonostante le formalizzate richieste di rilascio dell’immobile di sua proprietà, la donna vi era rimasta a abitare con le figlie, presentando anche nei confronti dell’uomo un’accusa per maltrattamenti rivelatasi poi del tutto infondata e archiviata dal Gip. In primo grado, pur condannando la donna al rilascio e respingendo la sua pretesa di essere comproprietaria al 50 per cento, il tribunale di Lucca aveva rigettato la richiesta risarcitoria formulata dal proprietario, ritenendo erroneamente il bene ‘fatiscente’ e non suscettibile di produrre valore locativo.

La Corte d’appello ha ribaltato tale impostazione, evidenziando come l’immobile fosse in realtà di fatto ben abitabile (come dimostrato dall’effettiva permanenza della donna, dalla regolarità delle utenze e dal successivo contratto di locazione stipulato dal proprietario con un ente locale). I giudici di secondo grado hanno stabilito che l’occupazione abusiva, protrattasi dall’11 dicembre 2020 fino all’esecuzione coattiva del 26 novembre 2023, ha privato il proprietario prima del godimento diretto dell’abitazione e poi della possibilità di locarla dopo il suo trasferimento lavorativo.

Il risarcimento complessivo è stato liquidato in 22.625,20 euro (comprensivi di capitale, rivalutazione Istart e interessi), calcolato distinguendo il periodo di mancato uso personale e quello di mancata percezione del canone locativo. È stata invece respinta la pretesa relativa ai costi per le volture delle utenze domestiche.