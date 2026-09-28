Illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel conto aperto nel 1977: rideterminato il saldo

La Corte d’appello di Firenze, presieduta dal magistrato Ludovico Delle Vergini e con il consigliere Fabrizio Nicoletti relatore, si è pronunciata a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un lungo contenzioso contabile e bancario. La vicenda vede contrapposta una società in concordato preventivo e un istituto di credito in merito alle condizioni applicate a un conto corrente aperto nel 1977.

Il giudizio di rinvio ha preso le mosse dall’ordinanza con cui la Suprema Corte aveva accolto il ricorso dell’azienda correntista, riconoscendo la sussistenza dell’interesse ad agire per l’accertamento delle nullità contrattuali e la rideterminazione del saldo finale del conto, a prescindere dall’effettiva possibilità di ottenere un credito restitutorio.

I giudici d’appello hanno riscontrato l’illegittimità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla determinazione del tasso ultralegale basato sugli usi su piazza e all’applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di pattuizione scritta. Sulla base dei conteggi della consulenza tecnica d’ufficio e tenuto conto della prescrizione delle rimesse solutorie, il saldo ricalcolato del conto corrente alla data del 30 settembre 2008 è risultato essere a credito della correntista per 29.308,59 euro.

Tuttavia, la Corte ha altresì confermato la validità dell’eccezione di compensazione sollevata dalla banca e legata a un controcredito non contestato di 252.231,93 euro, derivante da una cambiale rimasta insoluta e relativa a un diverso rapporto. Operata la compensazione legale tra le due somme, la domanda di ripetizione dell’indebito e di restituzione presentata dalla società è stata respinta.

Il dispositivo finale della Corte ha stabilito che la pretesa creditizia residua nei confronti dell’azienda ammonta a 222.923,34 euro.