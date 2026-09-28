Paura per un incidente sul trattore a Ciciana: 59enne d’urgenza a Cisanello

Un uomo che stava lavorando sul trattore, per cause tuttora al vaglio, è caduto dal trattore con il mezzo che lo ha parzialmente schiacciato.

Subito sono partiti i soccorsi per il 59enne, cosciente e dolorante ma con parametri vitali sempre rimasti stabili. Tanto che l’elisoccorso inizialmente attivato e fatto atterrare allo stadio di Marlia è stato dirottato su altri interventi urgenti e l’uomo è stato trasportato in codice giallo con l’ambulanza infermieristica all’ospedale pisano di Cisanello.