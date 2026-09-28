Scontro in via Piave, due feriti: un’auto semiribaltata sulla carreggiata

Paura nella tarda mattinata di oggi (28 settembre) per un incidente fra due auto che si è verificato all’incrocio fra via Piave e via Diaz all’Arancio, per cause al vaglio della polizia locale.

L’impatto fra le due auto è stato laterale e la violenza dell’urto ha portato una delle due vetture a semiribaltarsi su un fianco. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, sono arrivati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, in attesa dell’arrivo dei carri attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati.