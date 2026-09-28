L'incidente|
Scontro in via Piave, due feriti: un’auto semiribaltata sulla carreggiata
L’incidente poco prima delle 12 all’incrocio con via Diaz. Danneggiate dalla carambola anche due vetture in sosta nella zona
Paura nella tarda mattinata di oggi (28 settembre) per un incidente fra due auto che si è verificato all’incrocio fra via Piave e via Diaz all’Arancio, per cause al vaglio della polizia locale.
L’impatto fra le due auto è stato laterale e la violenza dell’urto ha portato una delle due vetture a semiribaltarsi su un fianco. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, sono arrivati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, in attesa dell’arrivo dei carri attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati.
Altre due vetture sono rimaste coinvolte e danneggiate dopo la carambola che si è verificata a seguito dell’impatto.
Due gli assistiti dai sanitari, fra questi un uomo di 56 anni, a bordo del mezzo ribaltato, trasportato in codice giallo al vicino ospedale San Luca.