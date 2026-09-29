No dell’Anas all’apertura di un passo carrabile sulla Sarzanese Valdera a Maggiano: per il Tar la competenza è del Comune

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha accolto il ricorso presentato da una donna contro Anas, annullando il provvedimento con cui la società di gestione stradale aveva negato l’autorizzazione per la regolarizzazione di un passo carrabile ad uso civile . L’accesso in questione si trova lungo la Sarzanese Valdera a Maggiano .

La vertenza era scaturita dalla decisione con cui Anas aveva respinto l’istanza della cittadina, sostenendo che l’accesso ricadesse al di fuori del centro abitato e applicando di conseguenza i più restrittivi parametri tecnici previsti per le strade extraurbane. A supporto della propria richiesta, la proprietaria aveva inviato osservazioni richiamando la delibera di giunta comunale 101 del 10 marzo 1999, atto con cui il Comune di Lucca aveva delimitato i centri abitati includendo formalmente quel tratto della statale tra i centri urbani con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Nonostante tali rilievi, l’ente stradale aveva ribadito il diniego.