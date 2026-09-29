La sentenza|
No dell’Anas all’apertura di un passo carrabile sulla Sarzanese Valdera a Maggiano: per il Tar la competenza è del Comune
Il tratto di strada è considerato centro abitato inferiore ai 10mila abitanti e la società è tenuta solo a un nullaosta preventivo
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha accolto il ricorso presentato da una donna contro Anas, annullando il provvedimento con cui la società di gestione stradale aveva negato l’autorizzazione per la regolarizzazione di un passo carrabile ad uso civile. L’accesso in questione si trova lungo la Sarzanese Valdera a Maggiano.
La vertenza era scaturita dalla decisione con cui Anas aveva respinto l’istanza della cittadina, sostenendo che l’accesso ricadesse al di fuori del centro abitato e applicando di conseguenza i più restrittivi parametri tecnici previsti per le strade extraurbane. A supporto della propria richiesta, la proprietaria aveva inviato osservazioni richiamando la delibera di giunta comunale 101 del 10 marzo 1999, atto con cui il Comune di Lucca aveva delimitato i centri abitati includendo formalmente quel tratto della statale tra i centri urbani con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Nonostante tali rilievi, l’ente stradale aveva ribadito il diniego.
I giudici della Quarta sezione del Tar della Toscana, presieduta da Riccardo Giani con Nicola Fenicia estensore, hanno ritenuto fondati i motivi presentati dai legali della ricorrente. La sentenza chiarisce che, sulla base del Codice della strada, la competenza al rilascio di concessioni e autorizzazioni per i tratti di strade statali che attraversano centri abitati sotto i 10mila abitanti spetta al Comune, mentre ad Anas fa capo esclusivamente la facoltà di rilasciare un preventivo nulla osta. Di conseguenza, la società stradale non aveva il potere di rigettare direttamente l’istanza, ma avrebbe dovuto reindirizzare le carte all’amministrazione comunale di Lucca.
Accogliendo il ricorso, il tribunale amministrativo ha sottolineato come la classificazione del tratto di strada all’interno del perimetro urbano renda inapplicabili le normative sulle distanze previste per le viabilità extraurbane. Oltre all’annullamento del provvedimento di rigetto, Anas Spa è stata condannata al pagamento di 3mila euro per le spese di giudizio in favore della ricorrente.