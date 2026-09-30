Bolletta elettrica alle stelle, Fedeconsumatori: “È finito il momento di fare annunci”

“Da mesi, infatti, denunciamo il rischio (o piuttosto la certezza) di aumenti spaventosi sul versante energetico, che si aggiungono a quelli già avvenuti sui carburanti (altro capitolo su cui il governo ha inspiegabilmente e inaccettabilmente abbassato la guardia, lasciando eventuali sconti in mano alle compagnie, che finora si sono arricchite praticando prezzi ben al di sopra del dovuto) – dice l’associazione di consumatori – Questo ulteriore dato, che riguarda i clienti in maggior tutela, è un indicatore rilevante che si riverbererà sul mercato libero, facendo crescere i prezzi in bolletta, nonché di beni e servizi. Ci troviamo di fronte a una nuova crisi energetica: se non si metteranno in atto al più resto le misure per arginarla, la situazione potrà peggiorare ulteriormente. Aspettiamo da due anni dal governo un vero, efficace e risolutivo decreto bollette. Che definisca norme sul disaccoppiamento del prezzo di energia elettrica e gas, che punti sullo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e investa sulla transizione energetica (anziché frenarla). Che disponga sostegni alle famiglie reali e adeguati: non limitati solo ai nuclei vulnerabili, ma estesi anche ai redditi medi, il cui potere di acquisto si proietta di giorno in giorno sempre più verso il basso. Che attui l’annunciata, ma mai attuata, riforma degli oneri di sistema con l’eliminazione di voci obsolete e inaccettabili e lo spostamento di altre sulla fiscalità generale”.