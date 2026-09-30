L'incendio|
Cronaca/
Fiamme nei boschi sopra Vorno: in azione anche l’elicottero
30 settembre 2026 | 19:23
Torna la paura degli incendi sulle colline al confine con la provincia di Pisa. Vigili del fuoco a presidio della zona abitata
Paura nei boschi di Vorno, nella zona sopra il cimitero della frazione a sud del comune di Capannori.
Fiamme sono partite nel bosco nel tardo pomeriggio, per cause al vaglio dei vigili del fuoco. Massiccio il dispiegamento di forze non solo delle squadre del comando di Lucca, in particolare per controllare che il fuoco non si avvicinasse alla parte abitata della zona, ma anche dell’antincendio boschivo della Regione Toscana e dei volontari Aib.
Intervenuto, per lo spegnimento, anche un elicottero, la cua azione si è interrotta con l’arrivo del buio.