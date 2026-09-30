Il lutto|
Fiano piange la morte di Valentino Donati: cinquant’anni dedicati alla ristorazione
È diventato un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di clienti e buongustai con il suo motto ‘Dinni che venghino!’
Il Comune di Pescaglia e il mondo della ristorazione lucchese piangono la scomparsa di Valentino Donati, storico patron e anima del rinomato ristorante Donati a Fiano di Pescaglia. Persona conosciuta e stimata ben oltre i confini locali, Donati ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita all’arte dell’accoglienza e della buona tavola, diventando un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di clienti e buongustai.
La sua figura resta indissolubilmente legata alla storia del territorio e a quel modo genuino e affabile di accogliere chiunque varcasse la soglia del suo locale, sintetizzato dal suo celebre motto: Dinni che venghino!. Con la sua scomparsa, la comunità di Pescaglia perde un pezzo importante della propria memoria storica e delle proprie radici enogastronomiche.
Profondo cordoglio e vicinanza giungono in queste ore alla moglie Mafalda, ai figli e a tutti i familiari.