Fiano piange la morte di Valentino Donati: cinquant’anni dedicati alla ristorazione

Il Comune di Pescaglia e il mondo della ristorazione lucchese piangono la scomparsa di Valentino Donati, storico patron e anima del rinomato ristorante Donati a Fiano di Pescaglia. Persona conosciuta e stimata ben oltre i confini locali, Donati ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita all’arte dell’accoglienza e della buona tavola, diventando un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di clienti e buongustai.