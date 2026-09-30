In pensione l’infermiera Asl, Simonetta Lo Conte: il saluto di azienda e colleghi

Nel corso degli anni è stata un punto di riferimento importante per il percorso delle donazioni, contribuendo con professionalità, competenza e grande sensibilità alla gestione di un’attività tanto delicata quanto preziosa. Nell’ultimo periodo ha proseguito il suo percorso professionale come coordinatrice dell’obitorio e della medicina legale di Lucca, continuando a distinguersi per disponibilità, attenzione e capacità di coordinamento

In occasione della conclusione del suo percorso lavorativo, le colleghe e i colleghi che hanno lavorato insieme a lei in tutti questi anni – insieme alla direzione infermieristica della Uoc di Lucca e Valle del Serchio, alla medicina legale e al dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche – le rivolgono un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, per la professionalità e l’impegno sempre dimostrati, oltre ai migliori auguri per questa nuova fase della vita.