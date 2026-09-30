Incidente in scooter, 16enne portato in rosso al Versilia

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in un incidente accaduto attorno alle 13,30 di oggi (30 settembre) all’incrocio tra via Pascoli e via Puccini a Viareggio. Per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento, lo scooter guidato dal giovanissimo si è scontrato con un’auto.

Il ragazzo ha avuto la peggio, anche se le sue condizioni al momento non destano preoccupazione. E’ stato comunque portato all’ospedale Versilia per aver sbattuto la testa, dove saranno svolti gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono arrivati automedica, ambulanza della Croce Rossa e Polizia.