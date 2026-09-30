‘Qui nessuno è straniero’, ispettori alla scuola per far rimuovere lo striscione

“Mandare gli ispettori scolastici perché una scuola espone lo striscione Qui nessuno/a è straniero/a è un atto gravissimo, degno di un clima da censura di Stato che mina l’autonomia scolastica e la tenuta democratica”. Così il deputato e segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi commenta le pressioni che sarebbero state subite dall ’istituto comprensivo Armando Sforzi a Piano di Conca.

“La scuola pubblica della Costituzione è per definizione il luogo in cui nessuno è straniero. Massima solidarietà a preside, docenti e studenti che non hanno ceduto. Porteremo subito la vicenda in Parlamento: Valditara e i vertici dell’Usr Toscana chiariscano chi ha ordinato questa ispezione e perché un messaggio di accoglienza faccia così paura alla Lega”, conclude il segretario.